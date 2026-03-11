Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini dayanışma ruhuyla birleştirerek, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların ailelerini ve gazileri özel bir iftar programında ağırladı. Kibar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen anlamlı buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın şehit ve gazi ailelerine yönelik vefa dolu sözleri geceye damga vurdu.

Geniş katılımlı anlamlı buluşma

Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, kentin protokol üyelerini, askeri erkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi. İftar programına; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın ve Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban katılım sağladı. Ayrıca TEMAD, TESUD temsilcileri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli bu anlamlı sofrada hazır bulundu. Dualarla açılan oruçların ardından, aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

"Unutulmamak bizim için en büyük gurur"

Gecede söz alan şehit yakınları ve gaziler, Karabağlar Belediyesi’nin sergilediği hassasiyetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehit Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in eşi Zeynep Maden, bu tür buluşmaların kendileri için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, hatıraların yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Maden, "Şehit ailelerini böylesine nezih bir sofrada buluşturduğunuz ve bizleri unutmadığınız için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Gaziler adına konuşan Orhan Aydın ve Recep Doğru ise, toplumsal dayanışmanın en saf halinin Ramazan ayında yaşandığını belirterek, taleplerine samimiyetle karşılık veren belediye yönetimine teşekkür ettiler.

Başkan Kınay’dan Cumhuriyet değerlerine vurgu

Kürsüye çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda umudu ve geleceği paylaşma zemini olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın önemini hatırlatan Kınay, "Bugün bu topraklarda hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçluyuz. Şehitlerimiz bu toprakların kök salmasını sağlayan asıl güç, gazilerimiz ise bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir" dedi. Kınay, belediye olarak her zaman bu büyük emanetin bekçisi olacaklarını ve kahraman ailelerinin yanında sarsılmaz bir iradeyle duracaklarını sözlerine ekledi.

Vefa ve teşekkür nişanesi olarak çiçek takdimi

Gecenin sonunda, Karabağlar’da hayata geçirilen sosyal projeler ve şehit/gazi ailelerine yönelik duyarlı yaklaşımlarından ötürü Başkan Helil Kınay’a çeşitli hediyeler sunuldu. Dernek başkanları Recep Doğru, Orhan Aydın, Yüksel Çelik ve Erdem Çerçioğlu’nun yanı sıra muhtarlar ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Burçin Dal, Başkan Kınay’a çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.

