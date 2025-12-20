İzmir’in Balçova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen bir bina yıkımı sırasında, bitişikte bulunan apartmanda hasar meydana geldi. Balçova Belediyesi, oluşan zararın belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

Yıkım Sırasında Hasar Oluştu

Eğitim Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan bina, Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak çalışmalar sırasında meydana gelen sarsıntı nedeniyle, yan tarafta bulunan Halimağa Apartmanı da etkilendi.

Apartman Sakinleri Panik Yaşadı

Yıkım sırasında apartmanın dış cephesinde ve bazı iç duvar bölümlerinde çatlaklar oluştu. Hasarı fark eden bina sakinleri kısa süreli endişe yaşarken, durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Belediye Masrafları Üstlenecek

Yapılan incelemeler sonucunda, yıkım nedeniyle oluşan hasarın en kısa sürede onarılacağı ve tüm giderlerin Balçova Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için yıkım çalışmalarında ek önlemler alınacağını ifade etti.