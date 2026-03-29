Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

CHP yönetimini "vizyonsuzluk" ve "ahlak erozyonu" ile suçlayan İnan, Özel’in Aydın üzerinden yaptığı seçim çağrısına karşı İzmir ve Uşak üzerinden dikkat çeken bir meydan okumada bulundu.

"Siyaset tarihinin en çapsız yönetimiyle karşı karşıyayız"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, ana muhalefetin Türkiye’ye herhangi bir vizyon sunamadığını savundu. CHP içerisindeki yönetim krizinin belediyelere de sirayet ettiğini belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız. Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken; çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor. Misliyle iade ediyoruz!"

"Kendi kirli zihniyetiyle değerlendiriyor"

İnan, Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturma sürecini de hedef aldı. CHP içindeki iç çekişmelerin partiyi zor bir noktaya getirdiğini iddia eden İnan, delege sistemine yönelik suçlamalarda bulundu:

"Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi kendi kirli zihniyetiyle değerlendiriyor. Bugün tüm CHP’liler 'CHP artık durulacak parti olmaktan çıktı' diye feryat ediyor."

"Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üzerinden yürüyen tartışmalara da değinen İnan, Çerçioğlu’nun duruşunu desteklediğini belirtti. Özgür Özel’i "rehine" olarak nitelendiren İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Özlem Hanım, Aydınlıların hakkını ve hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun."

"Uşak ve İzmir’de seçime gidelim!"

Özgür Özel’in Aydın için yaptığı erken seçim çağrısını "siyasi bir şov" olarak nitelendiren Eyyüp Kadir İnan, asıl hesaplaşmanın İzmir ve Uşak’ta yapılması gerektiğini savundu. Özel’in cesaretini sorgulayan İnan, şu sözlerle meydan okudu:

"Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diyerek şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, gel Uşak’ta seçime gidelim!

Hatta daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle iki yıl içinde geriye götürdüğün illerde yap!"

"Çukura dönmüş partini topla"

Açıklamasının sonunda Özgür Özel’in siyaset tarzını eleştiren İnan, CHP liderine kendi partisine odaklanması yönünde çağrıda bulundu.

İnan, "Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!" diyerek sözlerini noktaladı.