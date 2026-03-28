Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin yayımlanmasına tepki gösterdi. Özel, “O görüntüler devlete emanet. Bir kaç saat içinde AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde. Polisin kamerasından paparazzi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” 100. mitingi Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda 13.18’de başladı. Mitinge katılan yurttaşlar, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak iktidarı istifaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

“Omuz omuza yollardayız, ayaktayız. 100’üncü defa yine bir aradayız. 10 gün önce Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılını hep birlikte kutladık. Çanakkale, bu milletin tarihine vurulmuş istiklalin mührüdür. Çanakkale, bir milletin ortak geleceğini savunmaktır. CHP, darbeye karşı sandığı savunurken, arkadaşlarını savunurken, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını savunmaktadır. Bu meydanlar bir tek partiyle değil, milyonların birlikteliğiyle doğar. Bu meydan Türkiye ittifakıdır. Gücünü Ay Yıldız al bayraktan alan Türkiye ittifakıdır bu meydan.

Bu direniş kendisini savunan değil, ülkenin iyi yönetilmesini, kötü yönetenin gitmesini, demokrasiyi savunan meydandır. Hangi görüşten olursa olsun, bu meydanları yağmurda dolduran bütün demokratlara helal olsun. İnanın bu birlikteliğe inananlar, haklı olanlar, korkmayanlar, en sonunda millet kazanır. Bu meydan diyor ki biz milletiz, seçtiğimizin arkasında dimdik dururuz, kimseye de teslim etmeyiz. O yüzden bu meydan 100’üncü kez başkanına, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkıyor.

Bu meydanda herkese yer var. Bu mücadele herkese yer var. Çünkü bu direniş kendini savunan değil hakkını savunan, ötekinin hakkını savunan, ülkenin iyi yönetilmesini savunan ortak geleceği savunan meydandır. Onun için hangi görüşten olursa olsun buraları dolduran tüm demokratlara helal olsun.”

“EMEKLİYE DÜŞMANLIK YAPAN İKTİDARDIR”

“Bu meydanı, Çanakkale’yi görmek, Çanakkale’yi duymak lazım. Bu ülkenin hiçbir evladı yalnız değildir. Bizi ayakta tutacak olan şey birlik ve bu dayanışma duygusudur. Milletimizin en ağır günlerinde, kendi özünü herkese gösterme özelliği vardır. Bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatları işin ne olduğunu artık anlamıştır.

Partinin şimdi ki Genel Başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerine baka baka söylüyorum: Çanakkale’ye yapılan bu haksızlığı sona senin partin erdirecek. Çanakkale’den 4 alıp 1 verenler Çanakkale’ye en büyük haksızlığı edenlerdir. Bu meydan inançlı on binlerin, yüz binlerin meydanıdır. Anketlerde davaların siyasi olduğuna inananların oranı yüzde 60’lar. Çanakkale’nin partimiz için şüphesiz ayrı bir yeri var. Çanakkale Belediyesi, çok partili seçimlerden bu yana bir dönem hariç hep bize güvendi. Çanakkale’de 33 milyon TL sosyal destek, 7 milyon TL’de öğrencilere belediyemiz destek verdi. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz.”

ERDOĞAN’A İRAN VE GAZZE ÇAĞRISI

“O masadan kalkın. Biz CHP olarak Filistin’in arkasındayız. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin mücadelesinin arkasındayız. Filistin’i işgal masasından kalkın, İran’a yapılanlara sessiz kalmayın. KDV’nin savaş bitene kadar yüzde 1’e indirilmesini öneriyoruz. Çiftçilerin kullandıkları kredilerin faizleri silin.”

ÖZKAN YALIM’IN GÖZALTINA ALINDIĞI ANA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER

“O görüntülerle ilgili ailesine ve bize karşı sorumludur. Devletin polis kamerası içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Birkaç saat içinde AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde. Hem de büyük bir utanmazlık içinde. Polisin kamerasından paparazzi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun. Bugün basılan o tüm paçavraları basanlar utanmaz, bastıranlar utanmaz. Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.”