CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarınki 22'nci Olağanüstü Kurultayına önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davet ettiği öğrenildi.

CHP, yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 22'nci Olağanüstü Kurultay’ını gerçekleştirecek. Kurultay için bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği ifade edildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladıktan sonra kurultay başkanlık kurulunun seçimi yapılacak.

Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasının ardından, genel başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için güven oylaması yapılacak. Delegeler, parti içi yönetim ve disiplin mekanizmalarının onayını sağlamak için oy kullanacak.

Özel, önceki genel başkanları telefonla aradı

Güven oylamasının tamamlanmasının ardından, genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayrı seçimler düzenlenecek. Seçimler, partinin yönetim yapısının ve disiplin kurullarının yenilenmesi ve kurultay süreci tamamlanacak.

Kurultay, CHP'nin yönetim kadrolarını belirlemesi ve parti politikalarını şekillendirmesi açısından kritik bir önem taşırken, parti genel merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanları telefonla aradı.

Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı kurultaya davet etti.