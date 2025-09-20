Son Mühür- AK Parti’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de Trump ile yapacağı görüşme öncesi muhalefeti uyardı.

“Baykal döneminde de hassasiyet vardı”

Sayan, geçmişte CHP yönetimindeyken Deniz Baykal’ın sık sık benzer bir prensibi hatırlattığını söyledi. “Hükümet temsilcileri yurt dışında masaya oturduğunda, onların elini zayıflatacak açıklamalar yapılmazdı. Siyasi mücadele Türkiye’ye dönüldüğünde içeride verilirdi” dedi.

“ABD görüşmesi kritik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dünyanın kırılgan bir döneminde Trump ile önemli görüşmeler yapacağını hatırlatan Sayan, “Bu süreçte muhalefet partilerimizin lider ve sözcülerinin daha seçici, dikkatli ve ölçülü bir dil kullanması elzemdir” ifadelerini kullandı.

“Kısa vadeli kazanç uzun vadeli zarar”

Sayan, muhalefetin doğrudan hedef gösteren söylemlerinin kısa vadede siyasi kazanç gibi görünse de uzun vadede Türkiye’nin çıkarlarına zarar vereceğini belirtti.

“Ulusal menfaat önceliğimiz”

Sayan, “Muhalefet partileri ve Cumhur İttifakı’na destek veren partiler olarak sorumluluğumuz, ulusal menfaatleri korumak, pazarlık gücünü zedeleyecek söylemlerden kaçınmak ve ülkenin itibarını güçlendirecek tutum sergilemektir. Bu bilinçle hareket etmek ülkemizin yararınadır” dedi.