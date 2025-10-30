Kayseri’de Özel Dünyam Hastanesi’nde guatr ameliyatı geçiren 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım’ın iddiasına göre, operasyon sırasında solunum ve iletişim yeteneğini doğrudan etkileyen ses teli hasarı meydana geldi. Ameliyatın ardından sesini kaybeden Yıldırım, hem sağlık sorunlarıyla boğuşuyor hem de hastane yönetiminin ve ilgili doktorun ilgisizliği ve alaycı tavırlarıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerek yetkili mercilere başvurdu.

"4 milimetrelik guatr için ameliyat oldum, sesimi kaybettim"

Mağduriyetini anlatırken büyük zorluk yaşayan Gülhan Yıldırım, başlangıçta sadece 4 milimetre çapında olan guatr rahatsızlığı sebebiyle doktora başvurduğunu belirtti. Doktorun acil bir ameliyat gerektiğini söylemesi üzerine, hekime güvenerek 22 Nisan 2024 tarihinde operasyon masasına yattı. Ancak ameliyat sonrasında hayatı tam anlamıyla değişti. Yıldırım, "Ameliyattan çıkar çıkmaz sesimi kaybettim, konuşamıyordum," diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.

Doktorun başlangıçta kendisine 1 veya 15 gün içinde sesinin düzeleceği güvencesini verdiğini aktaran Yıldırım, bu süreçte sürekli kortizon tedavisine tabi tutulduğunu söyledi. Ancak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen durumu düzelmedi. "Her gittiğimde beni 'acele etme, bir aya, üç aya düzelecek' sözleriyle oyaladılar. Tam $6$ ay boyunca kortizon kullandım ve 1,5 yılın sonunda sesimde hiçbir iyileşme yok," ifadeleriyle süreci özetledi.

Doktorun alaycı tavırları iddiası

Yıldırım’ın iddiasına göre, bu süreçte ilgili doktorun yaklaşımı ise yaralayıcı ve etik dışıydı. Ses sorunu her dile getirildiğinde, doktorun kendisiyle ve çocuklarıyla alay ettiğini öne sürdü. "Doktor sürekli benimle dalga geçti, hatta çocuklarımın yanında 'annenizin sesi biraz kısılsın, kafanız rahatlar, başınız ağrımaz' gibi sözlerle alay etti," şeklinde konuştu.

Uzun süren tedavi ve oyalamaların ardından başka bir doktora başvuran Yıldırım, burada ses teli felci tanısı aldığını öğrendi. Bu durumu ameliyatı gerçekleştiren doktora bildirdiğinde ise iddialara göre hakaret ve küfürle karşılaştı. Yaşadığı zorlukları anlatan Yıldırım, "Konuşmakta nefes darlığı çekiyorum, sanki sırtımda kocaman bir taş varmış gibi oluyor. Çalışma hayatım bitti, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatım tamamen yok oldu," diyerek yaşadığı derin mağduriyeti gözler önüne serdi. Ayrıca, denge kaybı, burun kuruluğu ve sol kulakta işitme kaybı gibi ek sağlık sorunları da yaşadığını ekledi.

"Doktorlara yüzde yüz güvenmemek gerekir"

Gülhan Yıldırım’ı evinde ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, duruma sert tepki gösterdi. Şahin, "Bir tamircinin dahi hata yapma ihtimali varken, maalesef doktorlar da ameliyat sonrası hatalar yapabiliyor. Ancak doktorların bu denli üst bir meslekteyken, bir hastasıyla alay etmesi, ailesinin yanında seviyesizce davranması kabul edilemez," dedi.

Şahin, Özel Dünyam Hastanesi’nin bu 'yanlış ameliyat' sonrası hastaya sahip çıkmamasının büyük bir ayıp olduğunu vurguladı. Mağdur hastayı siyasi olarak tehdit etme girişimlerinin de ayrı bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Şahin, hastane veya doktorlarla yaşanan sorunlarda mutlaka İl Hasta Hakları Kuruluna başvurulması gerektiğini ve yasal süreçlerle tazminat hakkının aranabileceğini hatırlattı. Gülhan Yıldırım, hastane masraflarının karşılanmasını ve ödediği ameliyat ücretinin iadesini talep ederek, sesinin bu şekilde kalmasından derin endişe duyduğunu dile getirdi.