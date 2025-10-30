Son Mühür- Ünlü fenomen geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ağlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak. Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor. Tüm kan testleri her gün inceleniyor.”

“Durum stabil, tedaviler işe yarıyor”

Çetinkaya, merak edilen sağlık durumu hakkında takipçilerine yeni bir açıklama yaptı.

Hala hastanede olduğunu belirten fenomen, son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Durum stabil. Sonuçlardan haber bekliyoruz. 12 gün oldu. Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin, tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin.”

Takipçilerinden destek mesajı

Sibil Çetinkaya’nın paylaşımının ardından sosyal medyada binlerce “geçmiş olsun” mesajı yağdı. Ünlü fenomenin hayranları, kısa sürede sağlığına kavuşması için iyi dileklerde bulundu.