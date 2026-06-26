İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alan Gümüldür Tabiat Parkı'nda, uzun süredir devam eden çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları sona erdi. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, eşsiz doğal mirasın korunarak vatandaşlarla buluşturulması amacıyla yürütülen tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Kapılarını tekrar açan park, hem günübirlik tatilcilere hem de karavanıyla kamp yapmak isteyen misafirlere hizmet vermeye başladı.

Milli Parklar Müdürlüğü'nden davet

Yenileme çalışmalarının ardından kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, doğaseverlerin bu alanı koruma bilinciyle ziyaret etmeleri vurgulandı. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gümüldür Tabiat Parkı, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından günübirlik kullanım ile karavan kampçılığına yönelik ziyaretçi kabulüne başlamıştır. Ziyaretçilerimizi bu eşsiz doğal miras ile tanışmaya ve onu korumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Yapılan bu çağrıyla birlikte, yenilenen tesislerin uzun ömürlü olması için konukların çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesi bekleniyor. Yetkililer, bölgedeki ekolojik dengenin korunması adına kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını hatırlattı.