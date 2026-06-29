Son Mühür- Yaz geldi, sahiller doldu taştı derken Menderes Belediyesi de harekete geçti. İlki düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası Özdere Çukuraltı Mahallesi’nde yer alan Arkadaş Parkı sahilinde gerçekleştirildi. Arkadaş Kafe yanında kurulan saha voleybol meraklılarını ağırladı.

Şampiyonluk kürsüsünde Şah-Bar Var!

Turnuvada iki grup oluşturuldu. Maçlar sonunda gruplarını lider bitiren Şah-Bar ve Gümüldür Gençlik ile ikinci bitiren Kesrespor ve Delikanlılar yarı finalde karşılaştı. Yarı final turu sonrası maçlarını kazanarak finale kalan Şah-Bar ve Gümüldür Gençlik son kozlarını paylaştı. 3 set alanın kazandığı final maçını 3-0'lık net bir skorla Şah-Bar şampiyon oldu. 3’üncülük maçında Kesrespor’u 2-1 mağlup eden Delikanlılar da bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Çiçek: "Sporla yaşayan bir Menderes hedefliyoruz"

Turnuva hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Sporla yaşayan bir Menderes hedefiyle spor alanında sürekli aktif haldeyiz. Amatör spor kulüpleri destekleri, kurslar, yarışmalar, etkinlikler gibi birçok faaliyette bulunuyoruz. Menderes’te ilk plaj voleybol turnuvasını gerçekleştirdik. Takımlarımız ve izlemeye gelen vatandaşlarımız keyifli vakit geçirdi. Çok güzel bir turnuva oldu. Başta şampiyon olan takımımız olmak üzere tüm takımlarımızı tebrik ederim. Farklı turnuvalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.