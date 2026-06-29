Son Mühür / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunu gereği oda ve borsalarda 4 yılda bir ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen seçimler merakla beklenirken Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) seçim rüzgarları erkenden esmeye başladı. İzmirli sanayicilerin yol haritası merak edilirken gözler, 2009 yılından bu yana tam 17 yıldır EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Ender Yorgancılar’ın kararına çevrildi.

Tecrübeli başkan Yorgancılar’ın kararı beklenirken bugünkü meclis toplantısında adaylık sürecine dair önemli bir açıklama yapabileceği konuşuluyor. Kulislerde, Yorgancılar’ın adaylık durumunda mevcut gücünü koruyacağı, aday olmaması durumunda ise çok adaylı bir seçim süreci yaşanacağı belirtilirken alternatif isimler de ortaya çıkmaya başladı.

Karabağlı ile ikinci bir yarış mı?

ESİAD önceki dönem başkanlarından ve EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı’nın bir kez daha aday olması gündemde. Önceki seçim döneminde de EBSO’ya başkan adayı olan Karabağlı, seçim süresince çalışmalar sürdürmüş ancak sonrasında meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürerek başkan adaylığından çekilmişti. Karabağlı’nın seçilmesi sonrasında Yorgancılar, tek aday olarak seçime girmiş ve güven tazelemişti. Bu dönem Yorgancılar’ın aday olması durumunda Karabağlı ile bir kez daha adaylık noktasında yarışacakları ifade ediliyor.

‘Yorgancılar aday olmazsa…’

Yorgancılar’ın aday olmaması durumunda da kulislerde şimdiden birtakım senaryolar konuşulmaya başladı. Buna göre; Yorgancılar’ın aday olmaması durumunda halihazırda Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün’ün aday olabileceği konuşuluyor.

O isimler de konuşuluyor!

Halihazırda meclis başkanlığı görevini üstlenen İbrahim Gökçeoğlu’nun süreçteki tavrı henüz bilinmezken; olası değişiklikte meclis başkanlığı adaylığı noktasında Aliağa OSB Haluk Tezcan ve mevcut başkan yardımcısı İzzet Şanlı’nın isimleri geçiyor.