Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Menderes ilçesinde tarım arazilerinde kaçak olduğu ileri sürülen yapıların hızla arttığına yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Uzun süredir ilçede tepkilere neden olan ve kiralık fiyatları 10 bin liradan 900 bin liraya kadar uzanan depoların bölgenin bereketli topraklarını adeta kuşattığı ifade eden vatandaş “Tarım arazisine su deposu bile yapılamıyor. Bu depolara yıllardır kimse bir şey yapmıyor” dedi. Ticarete konu ham maddelerden, tarım ürünlerinin bulunduğu emtia depolara kadar söz konusu yapıların günden güne çoğaldığı belirtilirken “Devasa depolar her yerde var. Maddi hasar ya da bir afet olsa bu yerlerin ruhsatı yok. Hem mal sahipleri açısından hem de bölgedeki vatandaş açısından büyük sıkıntılar olabilir. Tarım arazileri bu şekilde kullanılamaz. Bu alanlar üretim içindir” ifadeleri kullanıldı.

İzinsiz yapılaşmaya ceza, yıkım ve yaptırım!

Konuyla ilgili yasal mevzuatlara göre; bir tarlaya tarımsal amaçlı depo yapılabilmesi için arazinin tarım vasfının tamamen korunması, il ya da ilçe tarım müdürlüğü ile belediyeden izin alınması gerektiği belirtilirken; bu yapıların maksimum 100 ila 200 metrekare büyüklükte, tek katlı, prefabrik veya metal olması ve sadece tarımsal ürün ya da ekipman muhafazası amacıyla kullanılması şartı koşuluyor. Bu kurallara uymayan ve yasal süreçleri tamamlamayan izinsiz yapılaşmalar ise para cezası, yıkım kararı ve imar kirliliği suçu gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

“Belediye sorumluluk alabilse çok iyi olacak”

Konuyla ilgili AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş da açıklamalarda bulundu. Menderes’te hem depolar hem hobi bahçeleri olmak üzere tarım arazileri üzerindeki yapılaşmanın son yıllarda arttığını söyleyen Akkuş, “Hem havalimanı olması hem de ticarete yatkın bir bölge olması nedeniyle depoların sayısı arttı. Belediyenin hem yetersiz kalışı hem denetimin az olması hem de cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle bunlar günden güne türedi. Bunlarla ilgili hem imara aykırılıktan dolayı savcılıkta dosyalar hem de vatandaşın başvuruları olduğunu biliyoruz. Belediye caydırıcı noktada sorumluluk alabilse çok iyi olacak. Daha çok restoran, depo, işyeri, mobilyacı olmak üzere birçok işkolunda bu tarz yerler var” dedi.

“Henüz geri dönüş alamadık”

“Aslına bakarsanız bunlar ihtiyaçtan doğuyor ama yasal olmayan bir şeye ‘Evet’ dememiz söz konusu değil” sözleriyle devam eden İlçe Başkanı Akkuş, “Herhangi bir denetime tabii olmadıkları için orada kullanılan elektriğin, suyun cinsini, toprağa zarar verip vermedikleri belli değil. Toplumsal tehlike oluşturduğundan buna evet diyerek üç beş kişinin orada zengin olmasını seyretmek bizim gibi siyasiler için doğru değil. Biz bu noktada belediyenin daha aktif olmasını bekliyoruz, meclis üyelerimiz de bunu dile getiriyor ama henüz geri dönüş alamadık” diye konuştu.