Milli Teknoloji Hamlesi idealine ömrünü vakfeden ve Türkiye'nin İHA/SİHA serüvenindeki en kritik isimlerden biri olan Özdemir Bayraktar, hayatını konu alan belgesel ile anılıyor. Baykar tarafından hazırlanan ve çekimleri üç yıl süren belgesel, Bayraktar’ın mücadelesini gözler önüne sererken, vatandaşlar da bu önemli ismin hayatına dair detayları araştırıyor.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR VE NERELİ?

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Bayraktar, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi'nde tamamladı. Mühendis ve girişimci kimliğiyle tanınan Bayraktar, Baykar’ın kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

TÜRK HAVACILIĞINDAKİ YERİ

Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi insansız hava araçlarının tasarımcısı olan Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bayraktar, 18 Ekim 2021 tarihinde, 72 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMİN BABASI?

Özdemir Bayraktar'ın aile hayatı da kamuoyu tarafından yakından biliniyor. Canan Bayraktar ile evli olan Özdemir Bayraktar; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar'ın babasıdır. Babasının adı ise Lütfi Reis'tir.

HAYATI BELGESEL OLDU

Özdemir Bayraktar'ın ilham veren yaşamı, "Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" adıyla belgesele uyarlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen çekimlerde, dönemin üst düzey askerleri, bürokratları ve siyasetçileri ile yapılan röportajlara yer verildi. Belgesel ile eş zamanlı olarak, hayatını anlatan bir kitap çalışması da yayınlandı.