Vatandaşların kamu hizmetlerine dijital ortamdan da erişmesini sağlayan e-Devlet Kapısı'nda teknik aksaklıklar yaşandı. Sisteme girmeye çalışan kullanıcılar sayfaların geç yüklenmesi ve işlem gecikmeleri gibi sorunlarla karşılaşıyor. Erişimde yaşanan bu sıkıntıların ardından vatandaşlar hizmetlerin normale dönüp dönmediğini araştırmaya başladı.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR? SORUNUN KAYNAĞI NE?

Vatandaşların yaşadığı sayfa görüntülenemiyor şikayetlerinin temelinde birkaç farklı faktör yatıyor. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle E-Devlet'te geçici yavaşlamalar ve çeşitli hatalar meydana gelebiliyor.

VPN VE TARAYICI KAYNAKLI SORUNLAR OLABİLİR Mİ?

Sistemde yaşanan sorunların yanı sıra vatandaşların bireysel internet bağlantıları, cihaz ayarları da giriş problemlerine neden olabiliyor. İnternet bağlantısında yaşanan sorunlar ve güncel olmayan uygulama sürümleri e-Devlet girişlerinde sorunlara sebep olabiliyor. Ayrıca tarayıcı önbelleği sorunlarının da erişimi etkilediği kaydedildi.

Özellikle VPN kullanımı veya tarayıcı kaynaklı teknik engellerin, e-Devlet işlemlerinin yavaşlamasına yol açan diğer faktörler olduğu vurgulandı.

SİSTEM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "e-Devlet ne zaman düzelir?" sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan benzer aksaklıkların genellikle kısa süre içinde giderildiği bilinirken, 7 Şubat sabahı yaşanan sorunun da gün içerisinde kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.