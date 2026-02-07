Binyamin Netanyahu’nun, gelecek hafta Washington’da Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin İran’la yürütülen müzakereler olacağı açıklandı.

Ziyaret tarihi ve gündem netleşiyor

İsrail Başbakanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu’nun 11 Şubat Çarşamba günü Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi planlanıyor. Temaslarda, bölgesel güvenlik başlıkları ve İran dosyasının kapsamlı biçimde ele alınması öngörülüyor.

“Müzakereler kapsamlı olmalı” vurgusu

Açıklamada, İsrail tarafının müzakerelere ilişkin beklentilerine de yer verildi. Netanyahu’nun, yürütülecek her türlü diplomatik sürecin balistik füze programına yönelik sınırlamaları içermesi ve İran’ın bölgesel eksenlere verdiği desteğin durdurulmasını hedeflemesi gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.

Bölgesel güvenlik başlıkları ön planda

Planlanan görüşmede, İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ve müttefikleri açısından oluşturduğu risklerin değerlendirilmesi bekleniyor. Tarafların, diplomatik sürecin çerçevesi ve olası adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Diplomatik trafik hızlanıyor

Netanyahu’nun Washington ziyareti, Orta Doğu’da artan diplomatik temasların bir parçası olarak değerlendirilirken, görüşmenin sonuçlarının bölgesel dengeler açısından yakından izleneceği ifade ediliyor.