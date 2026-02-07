Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD’nin Grönland’daki varlığına ilişkin yürütülen temasların olumlu bir seyir izlediğini ancak sürecin henüz istenen noktaya ulaşmadığını söyledi. Motzfeldt, görüşmelerin uzun soluklu olacağına dikkat çekti.

Nuuk’ta üçlü basın toplantısı

ABD ile sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmeler, Grönland’ın başkenti Nuuk’ta düzenlenen ortak basın toplantısında yapıldı. Toplantıya Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt’in yanı sıra Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand katıldı.

“Henüz hedeflediğimiz noktada değiliz”

Basın toplantısında konuşan Motzfeldt, ABD ile yapılan görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğünü belirterek, sürecin henüz Grönland’ın beklentilerini karşılayan aşamaya gelmediğini vurguladı. Motzfeldt, “Temaslar olumlu yönde ilerliyor ancak henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok uzun bir yol olacak ve nihai olarak nereye varacağımızı söylemek için erken” ifadelerini kullandı.

Sürecin yönü için erken uyarı

Grönland Dışişleri Bakanı, görüşmelerin geleceğine ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonlara karşı temkinli olunması gerektiğini dile getirdi. Motzfeldt, temasların dikkatli ve aşamalı bir şekilde ilerleyeceğinin altını çizdi.

Danimarka’dan yeni görüşme sinyali

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Grönland’la ilgili başlıkları ele almak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile ek görüşmelerin planlandığını açıkladı. Rasmussen, bu kapsamda oluşturulan özel çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Takvim netleşmedi

Rasmussen, çalışma grubunun ikinci toplantısının yakın zamanda yapılmasının beklendiğini ancak henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını söyledi. Görüşmelerin içeriği ve zamanlamasına ilişkin detayların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.