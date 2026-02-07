İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemler tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak,

uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

fuhuş için yer ve imkân sağlamak,

uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme ve kolaylaştırma

suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki şüpheliler, savcılık ifadelerinin alınması amacıyla bugün İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık sorgularının ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler şu şekilde açıklandı:

Simge Barankoğlu

Taha Özer

Eda Alboya

Ebru Arman

Arif İskilip

Heves Güzel

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Yetkililer, dosya kapsamında soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü belirtirken, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.