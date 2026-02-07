İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde bulunan ClubHouse Bebek isimli mekâna operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası işletmeci Menderes Utku tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon narkotik ekiplerinden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Mekânda narkotik madde arama köpeği eşliğinde detaylı aramalar yapıldı.

Aramalarda suç unsuruna rastlanmadı

Yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu ya da suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Buna rağmen soruşturma kapsamında ClubHouse işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

İşletmeci mahkemece tutuklandı

Gözaltına alınan Menderes Utku, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Utku, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda geniş güvenlik önlemi

Olayın geçmişine ilişkin edinilen bilgilere göre, ClubHouse Bebek’e önceki akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda 100’ün üzerinde polis ekibinin görev aldığı öne sürüldü. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, dosya kapsamında soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtirken, ilerleyen süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.