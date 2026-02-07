Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanını silahla öldüren emekli polis, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde kan donduran olay

Olay, Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emekli polis A.Y., Milliyetçi Hareket Partisi Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı ilçe başkanlığı ofisinde silahla vurarak öldürdü.

Eşini evinde öldürdü

A.Y.’nin daha sonra evine giderek eşi Selma Y.’yi de silahla vurduğu öğrenildi. Olay yerlerine sevk edilen sağlık ekipleri, Selma Y. ile Mustafa Hıraç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis merkezine giderek teslim oldu

İki cinayetin ardından emekli polis A.Y.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi. Şüpheli, olay sonrası gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Çifte cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü, olayın nedenine ilişkin detayların adli süreçte netlik kazanacağı bildirildi.