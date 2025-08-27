Son Mühür- Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlikleri sonlandırmak için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sanatçının, toplam değeri 6 milyon dolar olan Zekeriyaköy’deki iki villadan feragat ederek ağabeyine devretme kararı aldığı öğrenildi.

Aile içi polemikler kararı hızlandırdı

Bir süredir aile içi krizlerle gündeme gelen Deniz, davalar ve tartışmaların gölgesinde kalmamak için malvarlığından vazgeçiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ise bu radikal kararda belirleyici olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, Deniz’in eşi Samar Dadgar’a şiddet uyguladığı öne sürülen Yurda Deniz ve arkadaşı Murat Güler, Ercan Deniz ile birlikte sanatçının kardeşi Nurcan’ın yaşadığı Zekeriyaköy’deki eve baskın yapmaya kalktı.

Jandarma müdahalesiyle sona erdi

Yaşanan gerginlik, jandarmanın hızlı müdahalesiyle büyümeden son buldu. Ancak Özcan Deniz, bu olayın ardından yeni krizler yaşamamak adına hukuki bir protokol hazırlığına girişti.

6 milyon dolarlık feragat

Milliyet’in haberine göre; Özcan Deniz bu süreçten sonra adeta rest çekti. Toplam değeri 6 milyon doları bulan Zekeriyaköy’deki villalarını ağabeyi Ercan Deniz’e bırakmaya karar verdi.

Dört villadan vazgeçiyor

Sanatçı, şu an Ercan Deniz ve ailesinin yaşadığı iki villa dahil olmak üzere toplamda dört villadan feragat etmiş olacak. Böylece hem davaların hem de aile içi anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedefliyor.