İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-26 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde geniş çaplı operasyon düzenledi.

“İşyeri kurşunlama”, “tehdit”, “yağma”, “kasten yaralama” ve “ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı” suçlarına karışan motosikletli suç örgütleri hedef alındı.

24 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a ait güzellik merkezine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 24 şüpheli yakalandı. Zanlıların toplam 8 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda:

96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi, silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makineleri ele geçirildi.

Tutuklamalar ve adli kontroller

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 zanlının sorgusu sürüyor.

Ele geçirilen silahlar sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde operasyonlarda ele geçirilen silah ve malzemeler sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çetelere karşı kararlılık mesajı verdi:

“Teşkilatımız, özellikle motosikletli suç çetelerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Sosyal medyadan eleman temin eden 206 hesap kapatıldı. Suç çeteleriyle mücadelemiz eski-yeni fark etmeksizin devam edecek.”

Dilan Polat çifti yine gündemde

Son operasyon, Dilan Polat’ın güzellik merkezine yönelik olası bir saldırı girişimini ortaya çıkardı. Polat çifti daha önce de kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla gündeme gelmiş, 2023 yılında tutuklanmış ancak 2024’te tahliye edilmişti.

Ayrıca, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıda azmettirici oldukları öne sürülmüş, bu davada beraat etmişlerdi. Son gelişmeyle birlikte Polat çiftinin adı yeniden silahlı saldırı iddialarıyla gündeme geldi.