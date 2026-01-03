Son Mühür - Serpme kahvaltının neden bu kadar ilgi gördüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmirli işletme sahibi Aycan Özaslan, bu ilginin temelinde çok çeşit sunulması ve sosyal medya etkisinin yer aldığını ifade etti. Özaslan, insanların sosyal medyada gördükleri kahvaltı paylaşımlarından ve iş hayatının yoğun temposundan etkilendiğini belirterek, “İnsanlar birbirlerinin kahvaltı yaptığını görüyor ve bu etkiyle dışarıda serpme kahvaltı yapmaya geliyor. Evlerde kahvaltı kültürü neredeyse kalmadı, herkes dışarıda kahvaltı yapıyor” diye konuştu.

“Ekonomik ama aslında değil”

Serpme kahvaltının dışarıdan bakıldığında ekonomik bir tercih gibi görüldüğünü ancak gerçekte öyle olmadığını vurgulayan Özaslan, “Evde kahvaltılık almak ve hazırlamak insanlara maliyetli ve zahmetli geliyor. İnsanlar yoğun tempoda çalışıyor, hafta sonu dışarı çıkıp nefes almak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Serpme kahvaltının, özellikle ailelerin ve arkadaş gruplarının birlikte vakit geçirmek için seçtiği bir model haline geldiğini ifade eden Özaslan, bu tercihin tamamen kişisel olduğunu vurguladı. “Bazı misafirler çeşitliliği seviyor, bazıları ise daha sade ve ölçülü bir kahvaltıyı tercih ediyor. Biz de bu beklentilere göre farklı alternatifler sunmaya çalışıyoruz.'' dedi

“Talep olduğu için menüde tutuyoruz”

Serpme kahvaltının işletmeler için bir zorunluluk haline geldiğini belirten Özaslan, bunun tamamen arz-talep ilişkisiyle ilgili olduğunu söyledi. Özaslan, “Tabak kahvaltıda kişi yiyebileceği kadar ürün alıyor, maliyeti de çok daha düşük oluyor.” dedi.

Serpme kahvaltının en büyük sorununun israf olduğuna dikkat çeken Özaslan, mutfağa açık şekilde gelen ve tüketilmeyen ürünlerin tamamının çöpe gittiğini ifade etti. “Serpme kahvaltıda tabakta açık gelen ürünler ne olursa olsun çöpe gidiyor. Et ve ekmek ürünleri hayvanlara verilebilecek şekilde değerlendiriliyor. Talepler doğrultusunda menüdeki içerikler değiştirilip israfın önüne geçiliyor.'' diye konuştu.

“Kullanılmış ürünü yeniden sunmak etik değil”

Masadan kalkan ürünlerin yeniden sunulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Özaslan, bunun hem sağlık hem de etik açıdan doğru olmadığını belirtti. “Masadan kalkan çöpe gidiyor. Kullanılmış ürünü başka bir müşteriye sunamayız. Bu sağlıklı, doğru ve etik değil” ifadelerini kullandı.

“Bazı ürünler neredeyse hiç tüketilmiyor”

Tüketim alışkanlıklarına da değinen Özaslan, “Tereyağı, bal, zeytin ve reçel gibi ürünler çok az tüketiliyor. Buna karşın sıcak yan ürünler daha çok tercih ediliyor. Buna rağmen tüm ürünler masaya geliyor ve çoğu tüketilmeden çöpe gidiyor” dedi.

“Tabak kahvaltı daha mantıklı”

Tabak kahvaltı modelinin hem israfı azalttığını hem de tüketici açısından daha makul olduğunu savunan Özaslan, “Tabak kahvaltı kişiye özel oluyor. İnsanlar yiyebilecekleri kadar sipariş veriyor. Bu hem işletme hem tüketici hem de ülke ekonomisi açısından daha doğru” değerlendirmesinde bulundu.