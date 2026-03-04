Son Mühür/ Osman Günden- Balçova Belediye Meclisi’nde yaşanan borçlanma tartışmaları ve İnciraltı Gelişim Derneği ziyareti üzerine başlayan polemik, AK Parti kanadından gelen sert açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan, Belediye Başkanı Onur Yiğit’in meclis kürsüsünden dile getirdiği eleştirilere yönelik kapsamlı bir cevap yayınladı. Kayacan, özellikle belediyenin mali disiplin politikaları ile borçlanma talebi arasındaki tezatlığa dikkat çekerken, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın saha çalışmalarının "idrak edilemediğini" savundu.

"Personele borçlanmayın deyip 111 Milyon TL istemek çelişkidir"

Belediye yönetiminin meclisten talep ettiği faizler dahil 111 milyon TL’lik borçlanma yetkisi, AK Parti grubunun da "hizmetin aksamaması" adına verdiği destekle oy birliğiyle kabul edildi. Ancak bu onayın ardından bir açıklama yapan Halit Aydın Kayacan, belediye yönetiminin sergilediği mali tutarsızlığı eleştirdi. Kayacan, belediyenin kendi çalışanlarına gönderdiği resmi yazılarda "maaş hacizlerinin kurumsal yük oluşturduğu" gerekçesiyle personele borçlanmama uyarısı yaptığını hatırlattı. Bir yandan çalışanlarına mali baskı kurup borçlanmayı yasaklayan bir yönetimin, diğer yandan devasa bir borçlanma yetkisi istemesinin Balçova kamuoyunun dikkatinden kaçmayan büyük bir çelişki olduğunu vurguladı.

Saha temaslarının değeri ve ziyaret tartışması

Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın İnciraltı Gelişim Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmaya yönelik "çağrılmadık" şeklindeki serzenişlere de yanıt veren Kayacan, bu ziyaretin arka planını netleştirdi. Söz konusu temasın Ramazan ayı dolayısıyla ilçe başkanlığı tarafından hazırlanan yoğun bir saha programının parçası olduğunu ifade eden Kayacan, bunun önceden kurgulanmış özel bir toplantı olmadığını dile getirdi. Vatandaşla birebir temas kurmayı ve sorunları yerinde dinlemeyi bir yönetim kültürü haline getiremeyenlerin, bu tür samimi saha faaliyetlerinin toplumsal değerini anlamakta zorluk çekmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Bahçelerarası ve imar mağduriyeti üzerinden "Gölge etmeyin" çağrısı

İlçenin yıllardır çözülemeyen kronikleşmiş meselelerine değinen Kayacan, özellikle Bahçelerarası bölgesindeki imar mağduriyetine dikkat çekti. Arsa sahiplerinin haklı mücadelesinde Ankara nezdinde çözüm odaklı irade koyan bir sürecin polemiklere malzeme edilmesini "talihsizlik" olarak nitelendirdi. Başkan Yiğit’in meseleyi zemininden kaydırdığını savunan Kayacan, Balçova’nın menfaatine olan hiçbir süreçte kimsenin dışlanmadığını ancak hizmete engel olmaya kalkanların karşısında halkın iradesini bulacağını söyledi.

"Zaman kaybına tahammül yok, hizmetin önünü açın"

Son olarak Balçova’nın daha fazla vakit kaybetmeye tahammülü olmadığını vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı, tüm yerel aktörlere iş birliği ve kolaylaştırma çağrısında bulundu. İmar ve planlama süreçlerinde Balçova lehine sonuç almak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Kayacan, tek ölçülerinin hemşehrilerinin menfaati olduğunu yineledi. Siyasi polemiklerle iş üretmenin önüne set çekilmemesi gerektiğini ifade eden Kayacan, açıklamalarını "Hizmetin önünü açın, gölge etmeyin" diyerek noktaladı.