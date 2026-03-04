Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Bayraklı ilçesinde infial yaratan "Ponçik" davasında gözler yarın yapılacak ikinci duruşmaya çevrildi. Geçtiğimiz yılın haziran ayında Yunus Sitesi sakinleri tarafından bakımı üstlenilen Ponçik isimli kedinin rektal bölgesinden yaralanarak vahşice katledilmesiyle başlayan süreç, hayvanseverlerin kararlı duruşuyla yargıya taşınmıştı. Sitede yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olay yerinde ve şüphelilerin kapı önünde titiz bir inceleme yürüterek kan örnekleri toplamıştı.

4 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Yapılan adli incelemeler sonucunda, olay mahallinden ve maktul kediden alınan kan örneklerinin eşleşmesi sonrası, aynı sitede ikamet eden E.Ö. ve S.Ö. isimli çiftle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların suçlamaları reddetmesine rağmen deliller ışığında "evcil hayvanı iştirak halinde kesici aletle öldürmek" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İlk celsesi 6 Kasım'da görülen davanın yarın saat 13.30’da Bayraklı Adliyesi’nde yapılacak olan ikinci oturumu öncesinde yaşam hakkı savunucuları bir kez daha tek ses oldu.

Emsal beklentisi var!

Hayvanseverler, hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu; Ponçik için verilecek kararın emsal teşkil etmesini beklediklerini belirtti. Hayvanseverler, yarın adliye binası önünde "Ponçik için adalet" diyerek şiddete karşı seslerini yükseltmeye hazırlanıyor.

“Mücadele etmezsek bir şey yapamayız”

Zeybek, hayvanlara yönelik şiddet vakalarının son bulması için adaletin yerini bulması gerektiğini ifade eden hayvansever aktivist Samet Zeybek, “Gündemimizde olay bitmiyor. Hayvanlarla ilgili ne yazık ki hep aynı yerde takılıp kalıyoruz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadele etmezsek hiçbir şey yapamayız. Biz adalet istiyoruz” diye konuştu.