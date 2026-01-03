Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2026 yılı bütçe konuşmasında Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı. Eylül ayında giyim ve tekstil başta olmak üzere birçok alt sektörde sigortalı istihdam gerilerken yalnızca giyim ve tekstil kaynaklı toplam istihdam kaybının 116 bin kişiyi aştığını duyuran Polat, “Yanlış ekonomi politikaları yüzünden sektörümüz kritik bir noktaya geldi” dedi.

‘Daralma gözler önüne serildi’

Polat, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan Eylül 2025 İstihdam İzleme Bülteni’ne dikkat çekti. Rapora göre, emek yoğun sektörlerde belirgin bir daralma yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Polat, “2026 yılı bütçe konuşmamda yanlış ekonomi politikaları yüzünden tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’nin rekabet gücünü kaybetme noktasına geldiğini belirtmiştim. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan Eylül 2025 İstihdam İzleme Bülteni, emek yoğun sektörlerdeki daralmayı gözler önüne serdi. Eylül ayında giyim ve tekstil başta olmak üzere birçok alt sektörde sigortalı istihdam gerilerken yalnızca giyim ve tekstil kaynaklı toplam istihdam kaybı 116 bin kişiyi aştı” ifadelerini kullandı.