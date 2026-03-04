Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Güzelbahçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ruhuna uygun, toplumun her kesimine dokunacak stratejik bir projeyi Yelki’de hayata geçiriyor. Kadın ve aile odaklı tüm sosyal hizmetlerin tek bir merkezden yönetileceği Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, düzenlenecek görkemli bir törenle hizmete girecek. Bu merkez, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Şehzadeler’in ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen ancak genç yaşta amansız bir hastalık nedeniyle 14 Aralık 2025’te aramızdan ayrılan merhum Gülşah Durbay’ın adını ve azmini sonsuza dek yaşatacak. Güzelbahçe Belediyesi, bu anlamlı adımla hem bir yol arkadaşına veda ediyor hem de kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dezavantajlı gruplar için modern ve fonksiyonel bir merkez

İki katlı modern bir mimariyle tasarlanan yaşam merkezi, toplumun her kesimine hitap eden çok yönlü bir yapı sunuyor. Merkezin giriş katı; kadınlar, ergenler, yaşlılar ve çocuklar için bir eğitim yuvası olarak kurgulandı. Burada anne-çocuk sağlığından ebeveyn tutumlarına kadar geniş bir yelpazede akademik ve pratik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Aralık ayında kaybedilen merhum mevkidaşı Gülşah Durbay’ın isminin bu merkezle özdeşleşmesinden duyduğu onuru dile getirirken, merkezin özellikle dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama adaptasyonunda kilit bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kadın ve aile hizmetlerinde profesyonel çözüm odaklı yaklaşım

Merkezin birinci katı, Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeni yönetim üssü olarak hizmet verecek. Uzman klinik psikolog ve sosyologların görev alacağı Kadın Danışma Merkezi, bireylere profesyonel danışmanlık desteği sunarken; merkezin en üst katı ise ihtiyaç sahipleri için konforlu bir misafirhane olarak değerlendirilecek. Başkan Günay, yaptığı açıklamada Gülşah Başkan’ın ismini taşıyan bu çatının, toplumun en hassas gruplarına kucak açacağını belirterek tüm vatandaşları 8 Mart’ta gerçekleştirilecek olan bu tarihi açılışa tanıklık etmeye davet etti.

Toplumsal eşitlik ve aile refahı için güçlü bir mekanizma

Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, sadece bir hizmet binası olmanın ötesinde, kadınların hak ve fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayan bir savunuculuk merkezi olarak faaliyet gösterecek. Sosyal hizmet faaliyetleri, eğitim programları ve güçlendirme odaklı projelerle donatılan merkezde, aile birliğinin korunması ve refah seviyesinin artırılması için kapsamlı seminerler ve konferanslar düzenlenecek. Modern donatılarla hazırlanan merkez, bireylere yönelik eğitsel faaliyetlerin yanı sıra toplumsal farkındalık çalışmalarının da odağı olacak.

6284 sayılı kanun kapsamında titiz uygulama alanı

Merkezin en kritik çalışma alanlarından birini ise hukuki ve toplumsal koruma mekanizmaları oluşturuyor. Başta 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" olmak üzere, ilgili tüm mevzuatların uygulanması noktasında merkez rehberlik görevi üstlenecek. Kadınların ve ailelerin korunmasına yönelik planlamaların titizlikle yürütüleceği Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, sosyal destek mekanizmalarını dijital ve fiziksel olanaklarla harmanlayarak Güzelbahçe’nin sosyal dayanıklılığını artıracak dev bir adım olarak kayıtlara geçecek.