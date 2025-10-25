Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yürütülen davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak cezayı onadı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulanmasına da gerek görmedi.

Karar kesinleşti: Cezada indirim yok!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Güven’in avukatlarının yaptığı istinaf başvurusunu reddetti. Böylece oyuncunun aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu. Edinilen bilgilere göre Güven, yaklaşık 45 gün süreyle cezaevinde kalacak. Bu sürenin ardından koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanması bekleniyor.

Oyuncu konuştu: “Tanıdığım her kadından özür dilerim”

Cezanın kesinleşmesinin ardından Ozan Güven, bugün basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim çünkü ben sana bir şey yapmadım Deniz.”

Oyuncu, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini öne sürerek kendini savundu.

“Altı davadan beşinden beraat ettim”

Ozan Güven, hakkında açılan diğer davalara da değindi.

“Bana açılan altı davanın beşinden beraat ettim, aklandım. 45 gün hapis cezası tutmuyordu. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil,” diyerek olayın yargı sürecinde yanlış değerlendirildiğini iddia etti.