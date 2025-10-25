Son Mühür/ Merve Turan- Son günlerde paylaşım yapmayan Sibil Çetinkaya, sessizliğini bozdu. Fenomen isim, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı ve sağlık durumunun ciddiyetini anlattı.

“Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan,” sözleriyle içinde bulunduğu zorlu süreci paylaştı.

“Yediğim bir yemekten olduğu kesin”

Çetinkaya, rahatsızlığının nedenine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı.

Artık damarım kalmadı kan alınacak.” Fenomen isim, hastane sürecinin uzaması nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak yıprandığını dile getirdi.

“Tüm pozitifliğimi kaybettim”

Uzun süren ateş ve halsizlikle mücadele ettiğini belirten Çetinkaya, sağlık durumunun psikolojisini etkilediğini söyledi:

“Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor. Tüm kan testleri her gün inceleniyor. Kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte.”

“Korkmaya başladım, kusura bakmayın”

Fenomen, açıklamasının sonunda takipçilerinden anlayış diledi: “Korkmaya başladığım için böyleyim, kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.”