Son Mühür- Ünlü oyuncu Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk hakkında ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaların çıkış noktası ise Uğurtürk’ün Güven’in köpeğiyle yaptığı bir paylaşım oldu.

Aşk iddiaları sosyal medyada yayıldı

Bir dönem eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk’ün ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialar, Uğurtürk’ün Güven’in köpeğiyle birlikte çekildiği bir kareyi paylaşmasının ardından alevlenmişti.

Uğurtürk: “Ozan uzun yıllardır dostum”

Gündem olan haberlerin ardından Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan spiker, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Uğurtürk şu ifadeleri kullandı:

“Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm.”

“Sadece dostane bir ziyaret”

Ünlü spiker, yaptığı açıklamada çıkan aşk söylentilerinin gerçek dışı olduğunu ve yaşananların yalnızca bir dost ziyaretiyle sınırlı kaldığını vurguladı.