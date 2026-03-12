Son Mühür- Türk rap müziğinin genç ve popüler isimlerinden Emirhan Çakal, son günlerde sosyal medyada yayılan sağlık iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

“Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim” ve “İmdat” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi hakkında ortaya atılan “AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu iddiaların hızla yayılması üzerine Çakal, sosyal medya hesabından açıklama yaparak söylentilere sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan iddia gündem oldu

Rapçi Emirhan Çakal hakkında sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “Amerika’da AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede gündem oldu.

İddianın büyümesi üzerine birçok kullanıcı konuyla ilgili açıklama beklerken, Çakal sessizliğini bozarak doğrudan yanıt verdi.

“Siz kafayı yemişsiniz”

Rapçi Emirhan Çakal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Çakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”

Ünlü rapçi, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak sosyal medyada yayılan spekülasyonlara tepki gösterdi.

“Gerçek değil” diyerek söylentileri yalanladı

Sosyal medya hesabındaki açıklamasında iddiaları kesin bir dille reddeden Çakal, bu tür haberlerin insanlara zarar verebileceğine dikkat çekti.

Rapçi paylaşımında, “Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık. Gerçek değil. Hayatınızı yaşayın, biraz da ekrandan uzaklaşın.” ifadelerini kullandı.