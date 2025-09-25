Son Mühür- Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sabah saatlerinde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yatak odasından çektiği bir fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaşan Esmersoy, fotoğrafın arka planındaki detayı fark etmedi.

Eşinin görüntüsü aynadan yansıdı

Paylaşımda, Esmersoy’un arkasında yer alan aynaya eşi Nazım Akmandil’in çıplak görüntüsünün yansıdığı görüldü. İlk bakışta fark edilmeyen bu ayrıntı, kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti.

Gelen mesajlarla farkına vardı

Takipçilerinden gelen mesajlar üzerine durumun farkına varan ünlü sunucu, paylaşımı dakikalar içinde kaldırdı. Çoktan ekran görüntüsü alınan fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmaya başladı.

Kaldırılan paylaşım hızla yayıldı

Esmersoy’un apar topar sildiği paylaşım, farklı platformlarda gündem oldu. Kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan kare, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in evliliği

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül 2023 tarihinde oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Portofino kentinde evlenmişti. Çiftin düğünü uzun süre magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı.