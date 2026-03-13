Son Mühür- Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay İstanbul’da verdiği konser serisiyle büyük ilgi görmüştü.

Yedi yıl aradan sonra sahneye çıkan sanatçının konserleri kısa sürede tükenirken, sahnedeki performansı ve enerjisi uzun süre konuşulmuştu. Ancak sanatçının yurt dışındaki yeni konser planlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul konserleri büyük ilgi gördü

Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştuğu konser serisinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Biletleri dakikalar içinde tükenen toplam 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi gerçekleşen final konseriyle sona ermişti.

Sahne performansı, hit şarkıları ve zaman zaman sahneye çıkan sürpriz konuklarla renklenen konserler sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.

Megastar’ın sahnedeki enerjisi ve izleyicilerle kurduğu güçlü bağ, konserlerin gündemde uzun süre yer almasına neden olmuştı.

Yeni rota Abu Dhabi olmuştu

İstanbul konserlerinin ardından Tarkan’ın konser maratonuna yurt dışında devam etmesi planlanıyordu. Program kapsamında sanatçının 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Abu Dhabi’de sahne alacağı açıklanmıştı.

Hayranlarının büyük ilgi göstermesi beklenen konserler için hazırlıkların sürdüğü ifade edilirken, organizasyonla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Konserlerin iptal edildiği iddia edildi

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamada Tarkan ve ekibinin Abu Dhabi konserleriyle ilgili yeni bir karar aldığını öne sürdü.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle sanatçı ve ekibi 16 ve 17 Nisan’da planlanan konserleri iptal etme kararı aldı.

Dubai yönetimi konserlerin gerçekleşmesini istiyor

İddialara göre organizasyon tarafı ise konserlerin iptal edilmesinin bölgenin güvenliğiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Dubai yerel yönetiminin, konserlerin planlandığı şekilde yapılması için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Tarkan cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Megastar’ın Abu Dhabi konserlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.