Son Mühür- Hollywood'un yitirilen yıldızlar halkasına son eklenen isim Graham Greene oldu. Uzün süredir sağlık problemleri yaşadığı belirtilen ünlü aktörün 73 yaşında Toronto'da son nefesini verdiği açıklandı.

Greene, özellikle yerli Amerikalıları temsil eden rollerle tanınıyordu. "Kurtlarla Dans" dışında, "Defiance", "Echo" ve "The Green Mile" gibi yapımlarda da rol aldı. Bu roller, onu hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü topladı.



Toronto'da toprağa verilecek...



Ünlü aktör Kevin Kevin Costner, "Kurtlarla Dans" filmindeki rol arkadaşı Greene'nin ölümünün ardından yayınladığı mesajda Greene'nin yeteneğine dikkat çekerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

1991 yapımı Kurtlarla Dans filmindeki başarılı performansıyla Oscar'a aday gösterilen Kanadalı aktörün 3 Eylül tarihinde Toronto'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.