Son Mühür- Oyuncu Ozan Güven’in, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, kararda herhangi bir indirim uygulamazken, Güven’in hapis cezası kesinleşmiş oldu.

İtiraz reddedildi

Ozan Güven hakkında, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla açılan dava, beş yıl süren yargılama sürecinin ardından karara bağlanmıştı. Mahkeme, Güven’i “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Oyuncunun avukatları tarafından karara yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve cezada herhangi bir indirim uygulanmamasına hükmetti.

Yargıtay’a başvuru hakkı yok

OdaTV’nin haberine göre, verilen ceza 5 yılın altında olduğu için Güven’in kararı Yargıtay’a taşıma hakkı bulunmuyor. Mevcut infaz rejimine göre, 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven’in yaklaşık 45 gün cezaevinde kalması bekleniyor.

Oyuncu, kararın ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.