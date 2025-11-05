Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ekran başarısının yanı sıra oyuncularının aldığı ödüllerle de gündemde. Dizide “Cihan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar tarafından düzenlenen Women of the Year gecesinde “Yılın Erkeği” seçildi.

Çekimlere ara verip Mardin’den İstanbul’a geldi

Mardin’de devam eden dizi çekimlerinden özel olarak İstanbul’a gelen Akbaba, gecede büyük ilgi gördü.

Ödülünü dizinin yapımcılarından Lale Eren’in elinden alan ünlü oyuncu, sahnede kısa ama duygulu bir konuşma yaptı:

“Hakkımda o kadar güzel şeyler söylediniz ki… Bu sözler geceye damga vurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederim.”

Akbaba’nın samimi tavırları ve mütevazı duruşu salondan alkış topladı.

“Her işte adından söz ettiren bir aktör”

Törende söz alan yapımcı Lale Eren, Ozan Akbaba’nın hem profesyonelliğine hem de kişiliğine övgüler yağdırdı. Eren, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“O, yaptığı her işte adından söz ettirmiş başarılı bir aktör. Uzak Şehir ile geniş kitleleri etkiledi, kendine hayran bıraktı.”

Yapımcı, Akbaba’nın sette sergilediği disiplin, sahnedeki gücü ve gerçek hayattaki beyefendiliğiyle herkes tarafından çok sevildiğini belirtti.

“Hayalimize ortak oldu”

Lale Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

“O ekranda çok güçlü bir karakter. Gerçek hayatta da aynı şekilde güçlü, güvenilir ve hassasiyetleri olan bir insan. Bu yolculuğa birlikte çıktığımız için gerçekten minnettarım. Hayalimize hayal ortaklığı yaptı ve çok güzel bir karaktere hayat verdi. Ona teşekkür ediyorum.”

Bu sözler gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Çağla Şimşek’e ‘Yılın Yükselen Yıldızı’ ödülü

Uzak Şehir gecede bir başarıya daha imza attı. Dizide “İpek” karakterini canlandıran Çağla Şimşek, Harper’s Bazaar tarafından ‘Yılın Yükselen Yıldızı’ ödülüne layık görüldü.