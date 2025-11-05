Son Mühür/ Merve Turan- Yer aldığı projelerdeki güçlü performansıyla adından sıkça söz ettiren Selin Şekerci, televizyonun sevilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.

Şu sıralar "Ben Leman" dizisinde Mine karakterini canlandıran ünlü oyuncu, hem rolü hem de ekrandaki enerjisiyle izleyiciden tam not alıyor.

Ünlü oyuncudan şaşırtan imaj değişikliği

Her projesiyle farklı bir kimliğe bürünen Şekerci, bu kez kişisel tercihiyle imajını yeniledi. Uzun süredir koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyatan oyuncu, bu önemli değişimi ilk kez Instagram hesabından takipçilerine duyurdu.

Yeni imajıyla hem daha canlı hem de farklı bir görünüm kazanan Şekerci, pozlarını paylaşınca kısa sürede gündeme oturdu.

“Selam yeni ben”

Selin Şekerci, sarı saçlı fotoğraflarına “Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?” notunu düşerek paylaştı.