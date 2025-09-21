Edinilen bilgilere göre, bir firmaya ait süt toplama kamyonu sabah saatlerinde sağılan sütleri almak için çiftliğe giriş yaptı. Tankere yanaşmak için geri manevra yapan araç, sütleri yükledikten sonra çiftlikten ayrılmak üzere hareket etti.

Minik Ali kamyonun önünde oynuyordu

Bu sırada çiftlikte çalışan ailenin küçük oğlu El Amr Ali, kamyonun ön kısmında oyun oynuyordu. Sürücü kamyonuna binerek hareket ettiği sırada küçük çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan minik Ali, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü olay yerinden ayrıldı

Kazayı fark etmeyen sürücünün çiftlikten uzaklaştığı, çocuğun cansız bedenini ise ailesinin bulduğu öğrenildi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minik Ali’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamera kayıtları incelemeye alındı

Olayın ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde çocuğun kamyonun altında kaldığının tespit edilmesi üzerine sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Şoför, kısa süre sonra Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aile yasa boğuldu

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından küçük Ali’nin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuğun ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, sürücünün ifadesinin alınacağı öğrenildi.