Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Denizli Bulvarı üzerinde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Araçlar savruldu, otomobil şarampole uçtu

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada Sezgin Uçaş yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, Hasan Ersoy’un kullandığı 09 KN 215 plakalı minibüse ve Recep Işık yönetimindeki 09 AKA 801 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Uçaş’ın otomobili şarampole yuvarlanırken, minibüs ile diğer otomobil karşı şeride savruldu.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Sezgin Uçaş, Ahmet Kekiksucu, Yiğit Boyat, Selahattin Güleç, Ayşe Ersoy ve Hasan Ersoy, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Sezgin Uçaş’ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve sonrasında yaşanan savrulma anları dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.