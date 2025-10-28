Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Berna Laçin’in, meslektaşı Hilal Altınbilek hakkında yaptığı bir yorum sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Laçin, “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” ifadeleriyle Altınbilek’e göndermede bulunmuştu.

Dilan Çiçek Deniz: “Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil”

Bu açıklamaların ardından bir etkinlikte konuşan Dilan Çiçek Deniz, “Herkesin her konuda çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” sözleriyle tartışmaya dahil olmuştu.

Deniz’in bu sözleri bazı meslektaşlarının tepkisini çekmişti. Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu savunan isimler, “Kutsal değilse neden bu sektörden para kazanıyor?” diyerek eleştirilerde bulunmuştu.

“Sözlerim çarpıtıldı”

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Dilan Çiçek Deniz, konunun yanlış anlaşıldığını ifade etti. “Yanlış anlayanlar var” diyen oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem istiyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama 'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz.

Benim genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım, bazı 'kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmelerini istemem.”

“Güzel tepkiler de aldım”

Dilan Çiçek Deniz, kendisini destekleyen birçok kişinin olduğunu da belirtti. Oyuncu, “Güzel tepkiler de aldım, sağ olsunlar. Bu açıklamayı da yanlış anlayanları bilgilendirmek için yapıyorum” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.