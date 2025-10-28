Son Mühür- Henüz ekran macerası başlamadan Survivor 2026, tartışmaların merkezine oturdu. Yarışmanın eski şampiyonlarından “Avatar” Atakan Arslan, yapımcı Acun Ilıcalı’dan önce davranarak yeni sezonda yer alacak isimlerden Nagihan Karadere’yi açıkladı. Resmî duyurudan önce gelen bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

All Star kadrosu şekilleniyor

Bu yıl “Ünlüler – All Star” formatıyla izleyiciyle buluşacak Survivor 2026’nın ilk iki yarışmacısı kısa süre önce açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, önce şarkıcı Bayhan Gürhan’ın ardından da Keremcem’in kadroya dahil olacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Atakan Arslan’ın açıklaması, gündemi yeniden hareketlendirdi.

Atakan’dan gaf niteliğinde sözler

Katıldığı bir programda yeni sezonu değerlendiren Avatar Atakan, “Bayhan var, performansını çok merak ediyorum” sözleriyle başladı. Ancak devamında, “Nagihan yeniden gidiyor, umarım bu kez şampiyon olur” ifadesini kullanması dikkat çekti. Bu sözler, henüz açıklanmamış bir ismi ağzından kaçırdığı yönünde yorumlandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Atakan’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı. İzleyiciler, “Acun Ilıcalı’dan önce bilgi paylaşmak profesyonellik sınırlarını aşmak demektir” şeklinde yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar ise Atakan’ın bilinçli bir şekilde dikkat çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Yapım ekibinden resmi açıklama yok

Acun Medya cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, Atakan’ın çıkışının “erken ifşa” olarak değerlendirildiği ve yapım ekibinde rahatsızlık yarattığı konuşuluyor.

Survivor 2026’nın kadrosuna dair resmi açıklamaların önümüzdeki haftalarda Acun Ilıcalı tarafından duyurulması bekleniyor.