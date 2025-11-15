Son Mühür/Merve Turan- İstanbul Bebek’te bir çocuğa çarptığı ve olay yerinden ayrıldığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Mina Derman, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yaptı. Genç oyuncu, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Çarpma ya da kaçma durumu söz konusu olmadı. Çocuk aracın peşinden koşarken aniden önüme çıktı” dedi.

Ne olmuştu?

Sahipsizler dizisinde “Melis” karakterini canlandıran Mina Derman, önceki gün Bebek’te arkadaşıyla birlikte araçla görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan bölgeden ayrılmak isteyen Derman, o sırada iddialara göre bir çocuğa çarptı.

Görüntülerde, geçimini çiçek satarak sağlayan bir çocuğun aracın yanına yaklaştığı ve aniden geri çekildiği görülüyor. Çocuğun yere düştüğü anlar ve çevredekilerin tepkisi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

“Çarpıp kaçtı” iddialarına yanıt

Sosyal medyada hızla yayılan “çocuğa çarpıp kaçtı” suçlamalarına yanıt veren Derman, olayın iddia edildiği gibi olmadığını söyledi. Genç oyuncu, “Herhangi bir çarpma veya kaçma durumu yaşanmadı. O an yanımızda bulunan basın mensupları da bunu gördü. Çocuk, aracın peşinden koşarken önüme aniden çıktı ve arabaya çarptı. Döndüğümde ise çoktan ayağa kalkmış ve koşuyordu” ifadelerini kullandı.