Son Mühür / Merve Turan- Rol aldığı birçok unutulmaz dizi ve filmle geniş bir hayran kitlesi edinen Kıvanç Kasabalı, yakın zamanda acı bir haberle sarsıldı. Oyuncu, babası Niyazi Kasabalı’nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kasabalı, paylaşımında, "Ailemizin büyüğü Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullanarak derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Cenazenin 8 Kasım Cumartesi günü Cihangir Camii’nde öğle namazını takiben kaldırılacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Başsağlığı mesajları yağdı

Kıvanç Kasabalı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Siyah Beyaz Aşk ve Yaprak Dökümü gibi yapımlarda gösterdiği başarılı performansla tanınıyor. Acı kaybını sevenleriyle paylaşan oyuncunun duyurusu, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve başsağlığı mesajı aldı.