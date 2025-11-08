Son Mühür / Merve Turan - Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda anneannesinin vefat ettiğini açıkladı. Yaşadığı kaybın üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan Boz, duygularını şu sözlerle ifade etti: "94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün"

Müge Boz, anneannesi Fatima Usta’nın aramızdan ayrıldığını Instagram üzerinden yayınladığı dokunaklı bir mesajla duyurdu. Paylaşımında, anneannesiyle olan anılarını ve ona duyduğu sevgiyi içten bir şekilde anlattı.

“Mekanın cennet olsun anneanneciğim”

Anneannesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Boz, mesajında şunları dile getirdi: “Mekanın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. ‘Fatima… ne kadındı be!’ diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor.”

“Yaşadığın acılardan yıkılmamış…”

Boz paylaşımını şöyle sürdürdü: “Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye’de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile dizinlerinde daha derin anlamak için çabaladığım, aile soyumun kraliçesi ananem. Fatima. Nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz.”