Son Mühür- Manifest grubunun çıkış yaptığı ilk dönemlerde, "Sahipsizler" dizisinde Cemo karakterine hayat veren Kaan Miraç Sezen’in bir sosyal medya platformundaki videosu gündeme oturmuştu.

Sezen, söz konusu videoda Lidya Pınar’dan övgüyle bahsetmiş ve onu beğendiğini dile getirmişti. Bu açıklama, ikilinin hayranları arasında kısa sürede aşk söylentilerini beraberinde getirdi.

Hayranların merakı artmıştı

Kısa sürede sosyal medyada birçok ipucu paylaşılmaya başlandı. Hayranlar, ikilinin birlikte olduklarına dair farklı detaylar toplarken bu söylentiler giderek güçlendi. Özellikle ortak görüntüler ve beğeniler, aşk ihtimalini daha da kuvvetlendirdi.

İlk kez aşkını açıkça dile getirdi

Gündemde uzun süredir yer alan iddialara son noktayı Kaan Miraç Sezen koydu. TV100'ün haberine göre; Sezen, şu ifadeleri kullandı: “Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık.”

“Gizlemeyi seviyorum”

Gazetecilerin, “Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız” sözlerine karşılık ise Sezen dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları” diyerek özel hayatında sınırlar koymayı tercih ettiğini belirtti.