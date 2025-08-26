Son Mühür- Oyuncu Gizem Güçlü, uzun süredir sessiz kaldığı skandalı sosyal medya üzerinden duyurdu. Güçlü, 10 yıl boyunca fotoğraflarının ve kişisel bilgilerinin çalındığını, bunların sahte sosyal medya profilleri üzerinden sanal ilişkiler kurmak için kullanıldığını söyledi.

Mahkeme kararını açıkladı

Güçlü, 2021 yılında açtığı dava sonucunda sanık Ertunç Uygun’un suçlu bulunduğunu belirterek, “12 Kasım 2021’deki duruşmada, TCK 136/1 kapsamında kişisel verilerimi hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz’den destek geldi

Oyuncu Aslıhan Gürbüz de sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yaparak sessiz kalmadı. “2021 yılından bir ifşa arkadaşımda” diyerek Güçlü’nün yaşadıklarını duyuran Gürbüz, “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı” sözleriyle destek verdi.

Gürbüz ayrıca, kadın hakları üzerine sık sık paylaşım yapan bazı isimleri hedef alarak, “Sanki hep kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar” diyerek ikiyüzlülüğe dikkat çekti.