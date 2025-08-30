Son Mühür - Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatında mutlu bir adım attı. Şenler, uzun süredir birlikte olduğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Samimi bir törenle gerçekleşen nikâh, çiftin yakın dostları ve aile bireylerinin katılımıyla yapıldı. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Ezgi Şenler, sade gelinliğiyle büyük beğeni toplarken, Ömer Gürgen’in heyecanı da gözlerden kaçmadı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün kareleriyle takipçilerinden tebrik mesajları aldı. Ezgi Şenler’in bu mutlu haberi hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.