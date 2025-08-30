Son Mühür- "Rüya", "Vatanım Sensin", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" ve "Çift Kişilik Oda" gibi yapımlarda başarılı performansıyla öne çıkan güzel oyuncu Devrim Özkan, son dönemde kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özkan, bir süredir Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminde yer almıştı. İkilinin ilişkisi 2 Ağustos’ta kesin olarak sona ermişti.

"2. ameliyat oldum"

Ayrılığın ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırtan Özkan, ikinci kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere.”

Ameliyat sonrası ilk davet

Geçirdiği operasyonun ardından uzun süre dinlenen Özkan, ilk kez bir davete katıldı. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşının doğum günü partisinde görüntülendi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair bilgi veren Özkan, “İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin” notunu düştü.

Yeni imajıyla dikkat çekti

Ameliyat sonrası ilk kez objektiflere poz veren Devrim Özkan’ın saçlarının bir kısmını sarıya boyattığı görüldü. Yeni imajı kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.