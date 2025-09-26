Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü oyuncu Aras Aydın’ın babası Erol Aydın, bir süredir hastanede devam eden tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden babası için O Rh pozitif kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Menajerinden başsağlığı mesajı

Acı haberi, Aras Aydın’ın menajeri yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın’ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sanat dünyasında üzüntü yarattı

Oyuncu Aras Aydın’ın acı kaybı, sanat camiasında da derin üzüntüye neden oldu. Sosyal medya üzerinden çok sayıda isim, Aras Aydın ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.