Son Mühür- Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Cepkin, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, konserlere izin verilmediğini belirterek hayranlarına seslendi.

"Etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı"

Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı.

Zaten süreç boyunca bununla uğraştığımız için biletleri bilinçli olarak açmamıştık, bu nedenle bir sorun yok. Ancak en önemlisi, artık kıymeti kalmayan kalp kırıklıklarını nasıl telafi edeceğiz, onu bilemedim.”

Turnenin diğer şehirleri etkilenmedi

Cepkin’in açıklamasında, turnenin geri kalan illerinde herhangi bir engel bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle sanatçının Anadolu turnesinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Kayseri ve Diyarbakır’daki dinleyiciler, iptal kararının ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.