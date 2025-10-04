Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ (4), nereden geldiği belirlenemeyen yorgun merminin isabet etmesiyle bir anda yere yığıldı.

Aile büyük panik yaşadı

Çığlık sesleri üzerine koşan aile, kanlar içinde kalan küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan ilk incelemede merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ömer Faruk Dağ’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi, çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu belirterek, olaya neden olan magandaların yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Yorgun merminin kaynağını tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldı.